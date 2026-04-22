Buffet campagnard Parking du château d’eau Longny les Villages

Longny les Villages

Buffet campagnard

Parking du château d’eau MALETABLE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 12:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Viva Malétable vous invite à son buffet campagnard annuel. .

Parking du château d’eau MALETABLE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 36 50 74 12

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English : Buffet campagnard

L’événement Buffet campagnard Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche