Buffet campagnard Parking du château d’eau Longny les Villages
Buffet campagnard Parking du château d’eau Longny les Villages samedi 5 septembre 2026.
Longny les Villages
Buffet campagnard
Parking du château d’eau MALETABLE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 12:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Viva Malétable vous invite à son buffet campagnard annuel. .
Parking du château d’eau MALETABLE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 36 50 74 12
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English : Buffet campagnard
L’événement Buffet campagnard Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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