Vide-greniers de Moulicent Salle des fêtes Longny les Villages
Vide-greniers de Moulicent Salle des fêtes Longny les Villages dimanche 6 septembre 2026.
Longny les Villages
Vide-greniers de Moulicent
Salle des fêtes MOULICENT Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Le Comité des Fêtes de Moulicent vous propose un vide-greniers.
Tarif exposants 1€ l’emplacement.
Buvette et Restauration sur place. .
Salle des fêtes MOULICENT Longny les Villages 61290 Orne Normandie comitedesfetes.moulicent@orange.fr
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English : Vide-greniers de Moulicent
L’événement Vide-greniers de Moulicent Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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