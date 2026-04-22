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Vide-greniers de Moulicent Salle des fêtes Longny les Villages

Vide-greniers de Moulicent Salle des fêtes Longny les Villages dimanche 6 septembre 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : MOULICENT

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif :

Longny les Villages

Vide-greniers de Moulicent

Salle des fêtes MOULICENT Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:30:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Le Comité des Fêtes de Moulicent vous propose un vide-greniers.
Tarif exposants 1€ l’emplacement.
Buvette et Restauration sur place.   .

Salle des fêtes MOULICENT Longny les Villages 61290 Orne Normandie   comitedesfetes.moulicent@orange.fr

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English : Vide-greniers de Moulicent

L’événement Vide-greniers de Moulicent Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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