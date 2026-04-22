Exposition De la voix à l’objet Les comptines réinventées LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Longny les Villages

Exposition De la voix à l’objet Les comptines réinventées

LONGNY AU PERCHE 6 Rue Eugène Cordier Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-09-19

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les comptines d’une autre façon ! L’artiste Anne Guérin revisite les comptines connues ou méconnues à travers des boîtes (chaque boîte illustre une comptine). Elle nous transporte véritablement dans l’univers de l’enfance avec ses tissus de couleurs tantôt vives, pastels ou sombres… aux textures douces ou vaporeuses… un travail tout en finesse qui nous donne envie de (re)chanter ces airs !

Mardi de 15h00 à 18h00 Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 Vendredi de 15h00 à 18h00/ Samedi de 10h00 à 12h00. .

LONGNY AU PERCHE 6 Rue Eugène Cordier Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr

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English : Exposition De la voix à l’objet Les comptines réinventées

L’événement Exposition De la voix à l’objet Les comptines réinventées Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche