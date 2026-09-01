JEP Exposition Au coeur du patrimoine Rodez
samedi 19 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
JEP Exposition Au coeur du patrimoine
43 rue Béteille Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A travers trois expositions photographiques et un cycle de conférences, partez à la découverte des richesses du patrimoine régional, de l’eau aux monuments emblématiques de l’Aveyron, et des enjeux de préservation.
Au sein de la Maison de Ma Région à Rodez, trois expositions mettent à l’honneur le patrimoine aveyronnais et occitan : les projets soutenus par la Fondation du Patrimoine en Aveyron, Les Patrimoines de l’eau de la Région Occitanie, et Au cœur de Notre-Dame de Rodez de Florence Castelbou. Des conférences viendront compléter cette programmation.
Gratuit, accès libre. .
43 rue Béteille Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 61 39 69 12 maisonregion.rodez@laregion.fr
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English :
Through three photography exhibitions and a series of lectures, come discover the region’s rich heritage—from its waterways to the iconic landmarks of the Aveyron—and learn about the challenges of preservation.
L’événement JEP Exposition Au coeur du patrimoine Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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