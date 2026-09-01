Informations pratiques

Luc-la-Primaube

JEP Exposition de peinture de l’artiste Pauline Girard

La Capelle Saint-Martin Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Exposition à l’église de la Capelle Saint-Martin. Peinture figurative qui met en scène des expressions du langage courant, des gestes du quotidien et des objets ordinaires pour interroger notre mémoire collective.

Une peinture attentive au banal, portée dans l’écrin patrimonial et désacralisé de l’église de la Capelle Saint-Martin.

Gratuit .

La Capelle Saint-Martin Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 34 20 mairie@luc-la-primaube.fr

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English :

Exhibition at the Capelle Saint-Martin Church. Figurative paintings that depict expressions from everyday language, everyday gestures, and ordinary objects to explore our collective memory.

L’événement JEP Exposition de peinture de l’artiste Pauline Girard Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)