JEP Exposition de peinture de l’artiste Pauline Girard Luc-la-Primaube
samedi 19 septembre 2026 · Luc-la-Primaube
Informations pratiques
Luc-la-Primaube
JEP Exposition de peinture de l’artiste Pauline Girard
La Capelle Saint-Martin Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Exposition à l’église de la Capelle Saint-Martin. Peinture figurative qui met en scène des expressions du langage courant, des gestes du quotidien et des objets ordinaires pour interroger notre mémoire collective.
Une peinture attentive au banal, portée dans l’écrin patrimonial et désacralisé de l’église de la Capelle Saint-Martin.
Gratuit .
La Capelle Saint-Martin Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 34 20 mairie@luc-la-primaube.fr
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English :
Exhibition at the Capelle Saint-Martin Church. Figurative paintings that depict expressions from everyday language, everyday gestures, and ordinary objects to explore our collective memory.
L’événement JEP Exposition de peinture de l’artiste Pauline Girard Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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