Informations pratiques

Luc-la-Primaube

Keskili le tout petit des histoires pour les 0-3 ans.

2 place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La médiathèque de Luc-la-Primaube propose des lectures aux enfants de 0 à 3 ans.

Prenez le temps et créer une bulle pour partager quelques histoires avec les tout petits.

Des lectures gratuites et ouvertes à tous sur réservation. .

2 place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr

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English :

The Luc-la-Primaube Library offers storytime for children ages 0 to 3.

L’événement Keskili le tout petit des histoires pour les 0-3 ans. Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)