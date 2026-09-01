Keskili le tout petit des histoires pour les 0-3 ans. Luc-la-Primaube
samedi 26 septembre 2026 · Luc-la-Primaube
Informations pratiques
Luc-la-Primaube
Keskili le tout petit des histoires pour les 0-3 ans.
2 place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
La médiathèque de Luc-la-Primaube propose des lectures aux enfants de 0 à 3 ans.
Prenez le temps et créer une bulle pour partager quelques histoires avec les tout petits.
Des lectures gratuites et ouvertes à tous sur réservation. .
2 place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr
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English :
The Luc-la-Primaube Library offers storytime for children ages 0 to 3.
L’événement Keskili le tout petit des histoires pour les 0-3 ans. Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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