JEP Les balades patrimoniales de Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube
samedi 19 septembre 2026 · Luc-la-Primaube
Informations pratiques
Luc-la-Primaube
JEP Les balades patrimoniales de Luc-la-Primaube
La Capelle Saint-Martin Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Balades patrimoniales avec QR codes, à la découverte de l’église de la Capelle Saint-Martin, de l’église Saint-Maurice de Luc et de l’église Saint-Jean de la Primaube.
Un parcours libre reliant les trois édifices par les voies vertes et cheminements aménagés pour explorer le patrimoine communal à pied ou à vélo, en mobilité douce.
Gratuit .
La Capelle Saint-Martin Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 34 20 mairie@luc-la-primaube.fr
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English :
Heritage walking tours with QR codes, exploring the Church of La Capelle Saint-Martin, the Church of Saint-Maurice in Luc, and the Church of Saint-Jean in La Primaube.
L’événement JEP Les balades patrimoniales de Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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