Informations pratiques

Luc-la-Primaube

JEP Les balades patrimoniales de Luc-la-Primaube

La Capelle Saint-Martin Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Balades patrimoniales avec QR codes, à la découverte de l’église de la Capelle Saint-Martin, de l’église Saint-Maurice de Luc et de l’église Saint-Jean de la Primaube.

Un parcours libre reliant les trois édifices par les voies vertes et cheminements aménagés pour explorer le patrimoine communal à pied ou à vélo, en mobilité douce.



Gratuit .

La Capelle Saint-Martin Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 34 20 mairie@luc-la-primaube.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Heritage walking tours with QR codes, exploring the Church of La Capelle Saint-Martin, the Church of Saint-Maurice in Luc, and the Church of Saint-Jean in La Primaube.

L’événement JEP Les balades patrimoniales de Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)