JEP Hôtel de Garidel Hôtel de Garidel Moulins
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Garidel · Moulins
Informations pratiques
Moulins
JEP Hôtel de Garidel
Hôtel de Garidel 7 rue Diderot Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Après une présentation architecturale extérieure de l’hôtel de Garidel, son propriétaire vous détaillera l’escalier à la française pavoisés aux couleurs des Bourbon.
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Hôtel de Garidel 7 rue Diderot Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 16 89 10
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English :
After a tour of the exterior architecture of the Hôtel de Garidel, the owner will give you a detailed description of the staircase French-style staircase, decorated with the colors of the House of Bourbon.
L’événement JEP Hôtel de Garidel Moulins a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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