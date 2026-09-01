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JEP Hôtel de Garidel Hôtel de Garidel Moulins

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Garidel · Moulins

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Hôtel de Garidel
Adresse
7 rue Diderot
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

JEP Hôtel de Garidel

Hôtel de Garidel 7 rue Diderot Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Après une présentation architecturale extérieure de l’hôtel de Garidel, son propriétaire vous détaillera l’escalier à la française pavoisés aux couleurs des Bourbon.
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Hôtel de Garidel 7 rue Diderot Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 16 89 10 

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English :

After a tour of the exterior architecture of the Hôtel de Garidel, the owner will give you a detailed description of the staircase French-style staircase, decorated with the colors of the House of Bourbon.

L’événement JEP Hôtel de Garidel Moulins a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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