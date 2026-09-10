JEP – La conservation / restauration en service d’archives, Archives municipales, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Toulouse
Informations pratiques
JEP – La conservation / restauration en service d’archives 19 et 20 septembre Archives municipales Haute-Garonne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Les diverses techniques seront expliquées au public dans le cadre de l’atelier de restauration des Archives.
Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 80 https://www.archives.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/yF4WJLcUus »}] Les Archives municipales de Toulouse sont la mémoire de la ville. Elles collectent, classent et conservent un grand nombre de documents consultables sur place et en ligne. Elles alimentent de nombreuses recherches et participent au rayonnement de la ville. Métro : ligne A – arrêt Roseraie, Bus : Linéo 9 – arrêt Sainte-Hélène
Présentation des différents principes de la conservation préventive et de la restauration patrimoniale. JEP Archives
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