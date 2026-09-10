JEP – La conservation / restauration en service d’archives, Archives municipales, Toulouse

Informations pratiques

JEP – La conservation / restauration en service d’archives 19 et 20 septembre Archives municipales Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les diverses techniques seront expliquées au public dans le cadre de l’atelier de restauration des Archives.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 80 https://www.archives.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/yF4WJLcUus »}] Les Archives municipales de Toulouse sont la mémoire de la ville. Elles collectent, classent et conservent un grand nombre de documents consultables sur place et en ligne. Elles alimentent de nombreuses recherches et participent au rayonnement de la ville. Métro : ligne A – arrêt Roseraie, Bus : Linéo 9 – arrêt Sainte-Hélène

Présentation des différents principes de la conservation préventive et de la restauration patrimoniale. JEP Archives