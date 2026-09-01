JEP | Le patrimoine de nos villages | Conférence rue de l’Eglise Bréville

Informations pratiques

Bréville

JEP | Le patrimoine de nos villages | Conférence

rue de l’Eglise Eglise Saint Benoit Bréville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Sandrine Richard, guide-conférencière, proposera une approche panoramique des différentes composantes de ce patrimoine du moulin à l’église, en passant par les porches, le patrimoine funéraire, ainsi que les métiers et savoir-faire oubliés.

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rue de l’Eglise Eglise Saint Benoit Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 82 05

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English :

Sandrine Richard, a tour guide and lecturer, will offer a comprehensive overview of the various aspects of this heritage: from the mill to thechurch, including the porches, funerary heritage, and forgotten trades and skills.

L’événement JEP | Le patrimoine de nos villages | Conférence Bréville a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac