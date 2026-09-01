JEP | Le patrimoine de nos villages | Conférence rue de l’Eglise Bréville
dimanche 20 septembre 2026 · rue de l'Eglise · Bréville
Informations pratiques
Bréville
JEP | Le patrimoine de nos villages | Conférence
rue de l’Eglise Eglise Saint Benoit Bréville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Sandrine Richard, guide-conférencière, proposera une approche panoramique des différentes composantes de ce patrimoine du moulin à l’église, en passant par les porches, le patrimoine funéraire, ainsi que les métiers et savoir-faire oubliés.
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rue de l’Eglise Eglise Saint Benoit Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 82 05
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English :
Sandrine Richard, a tour guide and lecturer, will offer a comprehensive overview of the various aspects of this heritage: from the mill to thechurch, including the porches, funerary heritage, and forgotten trades and skills.
L’événement JEP | Le patrimoine de nos villages | Conférence Bréville a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac
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