JEP | Visite du Centre d’art vivant Bréville
samedi 19 septembre 2026 · Bréville
Informations pratiques
Bréville
JEP | Visite du Centre d’art vivant
9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée d’un centre d’art vivant
De la maison de particulier au lieu de création et d’exposition
.
9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 89 99
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English :
Guided tour of a living art center
From private home to creative and exhibition space
L’événement JEP | Visite du Centre d’art vivant Bréville a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac
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