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AGENDA · Bréville

JEP | Visite du Centre d’art vivant Bréville

samedi 19 septembre 2026 · Bréville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
9 rue Raymond Doussinet
Ville
16370 Bréville
Département
Charente
Tarif

Bréville

JEP | Visite du Centre d’art vivant

9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée d’un centre d’art vivant
De la maison de particulier au lieu de création et d’exposition
  .

9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 89 99 

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English :

Guided tour of a living art center
From private home to creative and exhibition space

L’événement JEP | Visite du Centre d’art vivant Bréville a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac

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