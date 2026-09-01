Informations pratiques

Bréville

JEP | Visite du Centre d’art vivant

9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée d’un centre d’art vivant

De la maison de particulier au lieu de création et d’exposition

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9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 89 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of a living art center

From private home to creative and exhibition space

L’événement JEP | Visite du Centre d’art vivant Bréville a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac