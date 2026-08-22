JEP Marché d’antan Patrimoine rural (1900-1950) place Saint Eloi Souvigny

Informations pratiques

Souvigny

JEP Marché d’antan Patrimoine rural (1900-1950)

place Saint Eloi marché Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Revivez le Souvigny des années 1900 à 1950 avec le marché d’Antan découvrez l’histoire de la Maison Schuman, ancienne usine de lavage de laine et de fabrication de matelas, assistez à une transhumance commentée.

.

place Saint Eloi marché Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 70 38 49 cdfsouvigny03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relive the Souvigny of the 1900s–1950s with the “Marché d’Antan” (Market of Yesteryear): discover the history of Maison Schuman, a former wool-washing and mattress-manufacturing factory, and witness a reenactment of the transhumance.

L’événement JEP Marché d’antan Patrimoine rural (1900-1950) Souvigny a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région