JEP Marché d’antan Patrimoine rural (1900-1950) place Saint Eloi Souvigny
samedi 19 septembre 2026 · place Saint Eloi · Souvigny
Informations pratiques
Souvigny
JEP Marché d’antan Patrimoine rural (1900-1950)
place Saint Eloi marché Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Revivez le Souvigny des années 1900 à 1950 avec le marché d’Antan découvrez l’histoire de la Maison Schuman, ancienne usine de lavage de laine et de fabrication de matelas, assistez à une transhumance commentée.
.
place Saint Eloi marché Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 70 38 49 cdfsouvigny03@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Relive the Souvigny of the 1900s–1950s with the “Marché d’Antan” (Market of Yesteryear): discover the history of Maison Schuman, a former wool-washing and mattress-manufacturing factory, and witness a reenactment of the transhumance.
L’événement JEP Marché d’antan Patrimoine rural (1900-1950) Souvigny a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Souvigny (Allier)
- JEP Visite guidée Dans les pas des moines clunisiens Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny 19 septembre 2026
- Journées musicales d’Automne Souvigny 25 septembre 2026
- Concert la 25ème heure les 5 sens Souvigny 24 octobre 2026
- Salon du livre ancien et d’occasion Souvigny 21 novembre 2026