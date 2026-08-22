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AGENDA · Souvigny

JEP Marché d’antan Patrimoine rural (1900-1950) place Saint Eloi Souvigny

samedi 19 septembre 2026 · place Saint Eloi · Souvigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
place Saint Eloi
Adresse
marché
Ville
03210 Souvigny
Département
Allier
Tarif

Souvigny

JEP Marché d’antan Patrimoine rural (1900-1950)

place Saint Eloi marché Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Revivez le Souvigny des années 1900 à 1950 avec le marché d’Antan découvrez l’histoire de la Maison Schuman, ancienne usine de lavage de laine et de fabrication de matelas, assistez à une transhumance commentée.
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place Saint Eloi marché Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 70 38 49  cdfsouvigny03@gmail.com

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English :

Relive the Souvigny of the 1900s–1950s with the “Marché d’Antan” (Market of Yesteryear): discover the history of Maison Schuman, a former wool-washing and mattress-manufacturing factory, and witness a reenactment of the transhumance.

L’événement JEP Marché d’antan Patrimoine rural (1900-1950) Souvigny a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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