Informations pratiques

Stainville

JEP Parc du château de Choiseul

1 rue de l’église Stainville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Déambulation libre dans le parc en présence des propriétaires, qui pourront faire découvrir aux visiteurs l’histoire du château. Une exposition de photographies retraçant l’évolution du château au fil du temps sera également présentée

Accès PMR par le portail principal. Animaux autorisés, tenus en laisse

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h

Contact M. Meyer (contact@chateaudechoiseul.fr)Tout public

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1 rue de l’église Stainville 55500 Meuse Grand Est contact@chateaudechoiseul.fr

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English :

Visitors are free to stroll through the park in the presence of the owners, who will be on hand to share the castle’s history with them. A photography exhibition depicting the castle’s evolution over time will also be on display.

Access for people with disabilities via the main gate. Pets are allowed but must be kept on a leash.

Sunday, September 20, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

Contact: Mr. Meyer (contact@chateaudechoiseul.fr)

L’événement JEP Parc du château de Choiseul Stainville a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE