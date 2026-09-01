JEP | Patrimoine et nature, un vrai couple en danger | Conférence rue de l’Eglise Bréville

Informations pratiques

Bréville

JEP | Patrimoine et nature, un vrai couple en danger | Conférence

rue de l’Eglise Eglise Saint Benoit Bréville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette conférence de Michel ADAM, président ANLP Vals de Saintonge, aura lieu dans l’église paroissiale, l’une des rares en Charente qui trône encore au centre de son cimetière. Elle est un prieuré-cure qui dépend de l’abbaye bénédictine de Maillezais.

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rue de l’Eglise Eglise Saint Benoit Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 82 05

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English :

This lecture by Michel ADAM, president of ANLP Vals de Saintonge, will take place in the parish church, one of the few in Charente that still stands at the center of its cemetery. It is a priory-parish that is part of the Benedictine Abbey of Maillezais.

L’événement JEP | Patrimoine et nature, un vrai couple en danger | Conférence Bréville a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac