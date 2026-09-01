JEP Rallye patrimoine de Longny-les-Villages Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
JEP Rallye patrimoine de Longny-les-Villages
Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Ce rallye, organisé par la commune et l’association Culture, art et patrimoine du Pays de Longny vous mènera à la découverte des 8 communes historiques de Longny-les-Villages La Lande-sur-Eure, Longny-au-Perche, Malétable, Marchainville, Monceaux-au-Perche, Moulicent, Neuilly-sur-Eure et Saint-Victor de Réno. RDV à 9h30, départ à 10h place de l’Hôtel de Ville. Sur inscription avant le 15 septembre 2026. Conditions de participation: 14€ par véhicule .
Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 60 08 25 27
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English : JEP Rallye patrimoine de Longny-les-Villages
L’événement JEP Rallye patrimoine de Longny-les-Villages Longny les Villages a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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