JEP Un jardin qui résiste D111 Plounéour-Ménez

Informations pratiques

Plounéour-Ménez

JEP Un jardin qui résiste

D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:45:00

fin : 2026-09-20 17:05:00

Date(s) :

2026-09-19

Lors d’une visite flash, venez découvrir les jardins de l’Abbaye du Relec et réflechir ensemble sur les outils et méthodes pour aider notre patrimoine naturel à résister aux diverses menaces. .

D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97

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English :

L’événement JEP Un jardin qui résiste Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-08-15 par OT BAIE DE MORLAIX