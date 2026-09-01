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AGENDA · Plounéour-Ménez

JEP Un jardin qui résiste D111 Plounéour-Ménez

samedi 19 septembre 2026 · D111 · Plounéour-Ménez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:45:00
Lieu
D111
Adresse
Abbaye du Relec
Ville
29410 Plounéour-Ménez
Département
Finistère
Tarif

Plounéour-Ménez

JEP Un jardin qui résiste

D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:45:00
fin : 2026-09-20 17:05:00

Date(s) :
2026-09-19

Lors d’une visite flash, venez découvrir les jardins de l’Abbaye du Relec et réflechir ensemble sur les outils et méthodes pour aider notre patrimoine naturel à résister aux diverses menaces.   .

D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97 

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English :

L’événement JEP Un jardin qui résiste Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-08-15 par OT BAIE DE MORLAIX

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