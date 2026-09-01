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AGENDA · Plounéour-Ménez

JEP Un retable à réimaginer D111 Plounéour-Ménez

samedi 19 septembre 2026 · D111 · Plounéour-Ménez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
D111
Adresse
Abbaye du Relec
Ville
29410 Plounéour-Ménez
Département
Finistère
Tarif

Plounéour-Ménez

JEP Un retable à réimaginer

D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans les chapelles de l’abbatiale de l’Abbaye du Relec, les retables ont disparu. Ces décors sculptés, ornés de couleurs, sont aujourd’hui trop fragiles pour être exposés. Le temps d’un week-end, venez réimaginer un retable pour le lieu découpez, collez, peignez, scotchez, etc. et participez à la création d’une oeuvre collaborative !   .

D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97 

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English :

L’événement JEP Un retable à réimaginer Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-08-15 par OT BAIE DE MORLAIX

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