JEP Un retable à réimaginer D111 Plounéour-Ménez
samedi 19 septembre 2026 · D111 · Plounéour-Ménez
Informations pratiques
Plounéour-Ménez
JEP Un retable à réimaginer
D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans les chapelles de l’abbatiale de l’Abbaye du Relec, les retables ont disparu. Ces décors sculptés, ornés de couleurs, sont aujourd’hui trop fragiles pour être exposés. Le temps d’un week-end, venez réimaginer un retable pour le lieu découpez, collez, peignez, scotchez, etc. et participez à la création d’une oeuvre collaborative ! .
D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97
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English :
L’événement JEP Un retable à réimaginer Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-08-15 par OT BAIE DE MORLAIX
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