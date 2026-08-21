JEP | Visite guidée de la Ville Hôtel de Ville Ornans

Informations pratiques

Ornans

JEP | Visite guidée de la Ville

Hôtel de Ville 26 Rue Pierre Vernier Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Europoéennes du Patrimoine, l’association Pays d’Ornans Patrimoine vous propose de (re)découvrir Ornans au cours d’une visite guidée vous menant à la ville haute ou à la ville basse selon vos envies. Réservation recommandée. Départ à 10h et à 15h. .

Hôtel de Ville 26 Rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50

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English : JEP | Visite guidée de la Ville

L’événement JEP | Visite guidée de la Ville Ornans a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON