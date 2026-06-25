Jaï Jagat 2026 d’Ornans à la Saline royale d’Arc et Senans Ornans mercredi 26 août 2026.

Ornans

Jaï Jagat 2026 d’Ornans à la Saline royale d’Arc et Senans

Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-26

Une marche citoyenne et solidaire, pour un monde solidaire et harmonieux.

J.1 Mercredi 26 août Ornans

• Départ de Besançon.

• Déjeuner à l’L’îlot

• Visites du musée Courbet et de la ville

• 17h installation au camping Le Chanet

• Diner

• Rencontre débat avec les cyclistes solidaires

J2 Jeudi 27 août

• 8h30 Départ en co-voiturage avec les amis de l’Ilot pour Amondans

• Marche Amondans Nans sous Sainte Anne ; Source du Lison, Taillanderie Hébergement Les repaires

• Soirée Rencontre-débat avec Marc Santoni Occupation du sol conflits d’usage énergétiques et alimentaires

J3 Vendredi 28 août Marche Nans sous Sainte Anne Salins les bains ; visite de la Grande Saline classée au patrimoine de l’UNESCO Hébergement camping ou mobil home

• Dîner au camping avec Accueil paysan

• Soirée Rencontre-débat, gratuite ouverte à tous et à toutes avec Dominique Bouillet de Solidarité paysans.

J4 Samedi 29 août Salins les Bains Arc et Senans ; visite de la Saline Royale classée au patrimoine de l’UNESCO, Moment de recueillement devant le ginko biloba en hommage aux victimes d’Hiroshima, présentation de l’exposition Femmes ambassadrices de Paix.

Il n’y a pas d’obligation de participer aux cinq jours de marche, il est possible de ne participer qu’à une seule journée ou à plusieurs en continu ou en discontinu.

• Contacts contact@peuplessolidairesdoubs.org tel 03 81 82 17 89 .

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 82 17 89 contact@peuplessolidairesdoubs.org

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English : Jaï Jagat 2026 d’Ornans à la Saline royale d’Arc et Senans

L’événement Jaï Jagat 2026 d’Ornans à la Saline royale d’Arc et Senans Ornans a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON