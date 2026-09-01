JEP | Visite guidée du Manoir de Mademoiselle Le manoir de mademoiselle Segonzac
samedi 19 septembre 2026 · Le manoir de mademoiselle · Segonzac
Informations pratiques
Segonzac
JEP | Visite guidée du Manoir de Mademoiselle
Le manoir de mademoiselle Bois de Mulon Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du Manoir de Mademoiselle entrez dans l’histoire vivante du Cognac
Réservation obligatoire.
Nombre de places limitées à 20 personnes par visite.
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Le manoir de mademoiselle Bois de Mulon Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 02 44
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English : JEP | Guided tour of the Manoir de Mademoiselle
Guided Tour of the Manoir de Mademoiselle: Step into the Living History of Cognac
Reservations required.
Group size limited to 20 people per tour.
L’événement JEP | Visite guidée du Manoir de Mademoiselle Segonzac a été mis à jour le 2026-08-10 par Destination Cognac
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