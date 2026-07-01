Visite guidée du Manoir de Mademoiselle : entrez dans l’histoire vivante du Cognac, Manoir de Mademoiselle, Segonzac

Informations pratiques

Visite guidée du Manoir de Mademoiselle : entrez dans l’histoire vivante du Cognac 19 et 20 septembre Manoir de Mademoiselle Charente

Visite gratuite, sur réservation uniquement. Limité à 20 personnes par visite. Dégustation est réservée aux personnes majeures. Possibilité d’acheter des bouteilles sur place, CB uniquement. Entrée par le nouveau portail, parking gratuit dans le parc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Manoir de Mademoiselle, demeure du XIXᵉ siècle nichée à Segonzac, au cœur de la Grande Champagne, Premier Cru de Cognac, vous ouvre ses portes. Longtemps resté fermé, ce lieu rare a traversé le temps sans perdre son âme. Chaque pièce est un fragment de mémoire, ravivant la fascinante histoire du Cognac. Ce Manoir se découvre, hors du temps, à travers ses archives, ses objets et ses souvenirs : une immersion intime dans une maison de Cognac telle qu’elle se vivait autrefois.

Ce lieu incarne une vision, celle de redonner vie aux savoir-faire anciens pour mieux éclairer le Cognac d’aujourd’hui. Ici, les archives, façonnées par les 10 générations de Ferrand, constituent une source d’inspiration intarissable qui contribue chaque jour à préserver l’héritage du Cognac.

Ce Manoir est aussi et surtout le berceau de Ferrand Cognac, qui s’illustre notamment par son approche créative et expérimentale, tout en étant ancrée dans son terroir. Une dynamique que l’on découvre tout au long du parcours. Et pour parfaire la visite, celle-ci s’achèvera avec la dégustation de quelques uns de nos Cognacs.

Manoir de Mademoiselle Bois de Mulon, 16130 Segonzac Segonzac 16130 Chez Bilhouet Charente Nouvelle-Aquitaine http://www.maisonferrand.com [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/Search/GetDetail?idFormula=4b54c312-3cee-4955-a97d-52f854519fca »}, {« type »: « phone », « value »: « 0519090244 »}] « Le Manoir de Mademoiselle », appelé ainsi en l’honneur de mademoiselle Henriette Ranson Ferrand, dernière descendante directe de la lignée des Elie Ferrand, famille de vignerons et producteurs de cognac depuis le milieu du XVIIe siècle, est situé au lieu-dit chez Barraud, commune de Segonzac en Charente.

Ce manoir de 600 m2 sur un terrain de 6 hectares, fut construit par Elie Ferrand, le 7e du nom entre 1860 et 1861 sur une propriété appartenant à la famille depuis plusieurs générations. C’est dans ce manoir que vécut Élie le 8e (1839-1927) homme remarquable à tout point de vue.

Producteur de cognacs d’exception, il remporta un nombre considérable de médailles et de diplômes lors de foires, expositions et concours en France et à l’étranger. Il remporta une médaille d’or à l’Exposition universelle de Paris en 1900, et fut fait chevalier du Mérite agricole à cette occasion. Gustave Eiffel lui-même l’invita à l’inauguration du 1er étage de la Tour Eiffel. Des témoignages de ses pairs trouvés dans les archives familiales soulignent la qualité exceptionnelle de ses cognacs due à sa grande connaissance de la vigne, de la distillation et grâce aux nombreuses expérimentations qu’il mettait en œuvre. C’est certainement pour cette raison que ses cognacs furent servis à la table de Napoléon III. Il fut membre du bureau du Comité de viticulture et de la station viticole à partir de 1892.

Homme politique, grand voyageur, il possédait un zoo, avec toutes sortes d’animaux exotiques dont un zèbre, installé sur sa propriété. Parking dans la cour du manoir.

Le Manoir de Mademoiselle, demeure du XIXᵉ siècle nichée à Segonzac, au cœur de la Grande Champagne, Premier Cru de Cognac, vous ouvre ses portes. Longtemps resté fermé, ce lieu rare a traversé le un…

©Ferrand Cognac