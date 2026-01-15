Daelly cognac Exploration de la vigne au chai Deuville Segonzac

Daelly cognac Exploration de la vigne au chai

Deuville 14 rue de Gâte Pic Segonzac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-01

Exploration de la vigne au chai au sein du Domaine de La Plante du Roy, à Segonzac. Vivez une expérience unique adaptée pour tous les âges. Caroline vous accueille avec un circuit participatif et ludique, pensé avec et pour les enfants dès 6ans.

+33 6 76 88 23 82 contact@cognac-daelly.fr

English : Daelly cognac Exploration from vine to cellar

Explore the vineyard and winery at Domaine de La Plante du Roy, in Segonzac. Enjoy a unique experience suitable for all ages. Caroline welcomes you with a engaging and fun tour, designed with and for children aged 6 and up.

