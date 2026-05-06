Cours informatique Médiathèque Paul Hosteing Segonzac
Cours informatique Médiathèque Paul Hosteing Segonzac jeudi 4 juin 2026.
Segonzac
Cours informatique
Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Bernard et Nadine partageront leur expertise numérique dans une ambiance conviviale, en répondant à toutes vos questions et en vous guidant pas à pas.
Les places étant limitées, nous vous recommandons de vous inscrire à l’avance.
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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23 mediatheque.segonzac16@gmail.com
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English :
Bernard and Nadine will share their digital expertise in a friendly atmosphere, answering all your questions and guiding you step by step.
Places are limited, so please register in advance.
L’événement Cours informatique Segonzac a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Cognac
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