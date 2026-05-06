Cours informatique Médiathèque Paul Hosteing Segonzac

Segonzac

Cours informatique

Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 14:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Bernard et Nadine partageront leur expertise numérique dans une ambiance conviviale, en répondant à toutes vos questions et en vous guidant pas à pas.

Les places étant limitées, nous vous recommandons de vous inscrire à l’avance.

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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23 mediatheque.segonzac16@gmail.com

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English :

Bernard and Nadine will share their digital expertise in a friendly atmosphere, answering all your questions and guiding you step by step.

Places are limited, so please register in advance.

L’événement Cours informatique Segonzac a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Cognac