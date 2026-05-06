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Cours informatique Médiathèque Paul Hosteing Segonzac

Cours informatique Médiathèque Paul Hosteing Segonzac jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Paul Hosteing

Adresse : 15 Rue Traversière

Ville : 16130 Segonzac

Département : Charente

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Segonzac

Cours informatique

Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:30:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Bernard et Nadine partageront leur expertise numérique dans une ambiance conviviale, en répondant à toutes vos questions et en vous guidant pas à pas.
Les places étant limitées, nous vous recommandons de vous inscrire à l’avance.
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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23  mediatheque.segonzac16@gmail.com

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English :

Bernard and Nadine will share their digital expertise in a friendly atmosphere, answering all your questions and guiding you step by step.
Places are limited, so please register in advance.

L’événement Cours informatique Segonzac a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Cognac

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