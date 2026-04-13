Cognac Frapin, Cognac Frapin, Segonzac

Cognac Frapin Vendredi 5 juin, 09h00 Cognac Frapin Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

La Maison Frapin vous propose de pénétrer les arcanes de l’une des plus prestigieuses maisons familiales de cognac.

Installée en Charente depuis 1270, la famille Frapin est l’une des plus vieilles familles de vignerons de France. 21 générations de vignerons puis de distillateurs se sont succédées pour maintenir la tradition de la plus renommée des eaux-de-vie.

Propriétaire d’un vignoble exceptionnel de 240 hectares au coeur de la Grande Champagne, premier cru de cognac, la Maison Frapin présente une riche histoire et un savoir-faire ancestral. Plongez au coeur de l’histoire de la famille Frapin et découvrez un savoir-faire unique à travers deux circuits de visite.

CIRCUIT DECOUVERTE: 1h / 15€ par personne / 4 cognacs à déguster

Au cours de cette visite, vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire de la Maison et de son vignoble dans le nouveau musée, de connaitre la méthode de distillation et de plonger dans le clair-obscur des chais de vieillissement et d’assemblage. Les étapes de l’élaboration des cognacs Frapin n’auront plus de secrets pour vous. La visite se terminera par la dégustation de 4 cognacs (hors carafes d’exception).

CIRCUIT VIP: 2h30 / 250€ par personne / 4 cognacs à déguster dont le haut de gamme.

Lors de cette visite vous explorerez le vignoble puis la distillerie Frapin pour ensuite vous immerger dans l’atmosphère unique des chais de vieillissement centenaires. À mi-parcours, niché au coeur du vignoble, un arrêt au Château Fontpinot s’effectuera pour une découverte de la demeure et des ancêtres de la famille, dont le fameux François Rabelais, suivie d’une pause cocktail. Vous trouverez également les trésors que renferment le chais paradis. La visite continuera au siège par la découverte du nouveau musée, des chais d’assemblage et se terminera par la dégustation de 4 cognacs dont la carafe d’exception…

Cognac Frapin 1 rue Pierre Frapin 16130 Segonzac Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cognac-frapin.com/visites »}]

Découverte d’une maison familiale de cognac et de son savoir-faire viticole

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