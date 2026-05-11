La ferme fleurie de Joëlle | Rendez-vous aux jardins Segonzac
La ferme fleurie de Joëlle | Rendez-vous aux jardins Segonzac samedi 6 juin 2026.
Segonzac
La ferme fleurie de Joëlle | Rendez-vous aux jardins
3 chemin de la Ferme Fleurie, Chez Bordin Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Mises en scènes de plantes vivaces ou annuelles, d’arbustes et de buis présentés essentiellement sur des talus. Un bassin avec une cascade agrémente également le jardin. Superficie 1 000 m2
.
3 chemin de la Ferme Fleurie, Chez Bordin Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 27 91 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Staging of perennials or annuals, shrubs and boxwoods presented mainly on slopes. A pond with a waterfall also decorates the garden. Surface area 1 000 m2
L’événement La ferme fleurie de Joëlle | Rendez-vous aux jardins Segonzac a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac
À voir aussi à Segonzac (Charente)
- Balade de printemps | Marche à pied rue Aimé Richard Segonzac 30 mai 2026
- Cours informatique Médiathèque Paul Hosteing Segonzac 4 juin 2026
- Cognac Frapin, Cognac Frapin, Segonzac 5 juin 2026
- Daelly cognac – Exploration de la propriété familiale : De la vigne au chai !, Daelly, Segonzac 5 juin 2026
- Découverte de mon jardin, La ferme fleurie de Joëlle, Segonzac 6 juin 2026