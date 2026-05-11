Segonzac

La ferme fleurie de Joëlle | Rendez-vous aux jardins

3 chemin de la Ferme Fleurie, Chez Bordin Segonzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Mises en scènes de plantes vivaces ou annuelles, d’arbustes et de buis présentés essentiellement sur des talus. Un bassin avec une cascade agrémente également le jardin. Superficie 1 000 m2

.

3 chemin de la Ferme Fleurie, Chez Bordin Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 27 91 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Staging of perennials or annuals, shrubs and boxwoods presented mainly on slopes. A pond with a waterfall also decorates the garden. Surface area 1 000 m2

L’événement La ferme fleurie de Joëlle | Rendez-vous aux jardins Segonzac a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac