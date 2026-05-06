Parlons de Si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d’où tu viens Médiathèque Paul Hosteing Segonzac
Parlons de Si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d’où tu viens Médiathèque Paul Hosteing Segonzac mardi 9 juin 2026.
Segonzac
Parlons de Si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d’où tu viens
Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 15:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Un temps d’échange vous est proposé autour du proverbe africain Si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d’où tu viens .
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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23 mediatheque.segonzac16@gmail.com
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English :
A time of exchange is proposed around the African proverb: If you want to know where you’re going, you have to know where you’ve come from .
L’événement Parlons de Si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d’où tu viens Segonzac a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Cognac
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