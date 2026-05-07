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Tricothe Médiathèque Paul Hosteing Segonzac

Tricothe Médiathèque Paul Hosteing Segonzac vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Paul Hosteing

Adresse : 15 Rue Traversière

Ville : 16130 Segonzac

Département : Charente

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Segonzac

Tricothe

Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Venez rejoindre notre communauté créative pour apprendre, partager des techniques et fabriquer des objets utiles pour embellir notre espace lors de notre atelier tricot.
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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23  mediatheque.segonzac16@gmail.com

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English :

Come and join our creative community to learn, share techniques and make useful objects to embellish our space during our knitting workshop.

L’événement Tricothe Segonzac a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Cognac

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