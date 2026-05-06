Atelier doublage cinéma Médiathèque Paul Hosteing Segonzac
Atelier doublage cinéma Médiathèque Paul Hosteing Segonzac mercredi 10 juin 2026.
Segonzac
Atelier doublage cinéma
Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Un atelier pour découvrir les coulisses du doublage audiovisuel.
À partir d’extraits de films, de séries, de dessins animés, venez remplacer les voix originales par vos propres interprétations.
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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23 mediatheque.segonzac16@gmail.com
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English :
A workshop to go behind the scenes of audiovisual dubbing.
Using extracts from films, TV series and cartoons, come and replace the original voices with your own interpretations.
L’événement Atelier doublage cinéma Segonzac a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Cognac
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