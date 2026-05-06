Racontines | Une image, une histoire Médiathèque Paul Hosteing Segonzac
Racontines | Une image, une histoire Médiathèque Paul Hosteing Segonzac mercredi 24 juin 2026.
Segonzac
Racontines | Une image, une histoire
Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Les enfants découvrent le plaisir des histoires racontées à partir d’une simple image. Cet instant lecture Une image, une histoire invite les petits à écouter, rêver et inventer à leur tour.
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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23 mediatheque.segonzac16@gmail.com
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English :
Children discover the pleasure of stories told from a simple picture. This One picture, one story reading moment invites little ones to listen, dream and invent in their turn.
L’événement Racontines | Une image, une histoire Segonzac a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Cognac
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