Eclectica festival de musique de Segonzac Morenica Segonzac samedi 18 juillet 2026.
42 le Route du Bourg Segonzac Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
2026-07-18
Eglise de Segonzac le 18 juillet à 20h30.
Morenica revisite les musiques traditionnelles en français et en occitan à travers un prisme résolument contemporain. À la croisée des cultures populaires et des esthétiques actuelles, le projet développe une identité musicale singulière, que le groupe aime qualifier d’ oc’ psyché .
Nourrie autant par les chants de tradition orale que par des influences venues du rock, du jazz, des musiques afro-latines, de l’électro ou des textures psychédéliques, la musique de Morenica dépasse largement le simple assemblage de styles.
https://www.helloasso.com/associations/eclectica-festival
Bar éphémère (avec petites gourmandises) ouvert à partir de 17h (jusqu’à 2h du matin maximum). DJ sets pour prolonger chaque soirée dans une atmosphère estivale et festive. .
42 le Route du Bourg Segonzac 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@eclectica-festival.org
