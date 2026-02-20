Eclectica festival de musique de Segonzac Morenica Segonzac

Eclectica festival de musique de Segonzac Morenica

42 le Route du Bourg Segonzac Corrèze

Début : 2026-07-18

Eglise de Segonzac le 18 juillet à 20h30.

Morenica revisite les musiques traditionnelles en français et en occitan à travers un prisme résolument contemporain. À la croisée des cultures populaires et des esthétiques actuelles, le projet développe une identité musicale singulière, que le groupe aime qualifier d’ oc’ psyché .

Nourrie autant par les chants de tradition orale que par des influences venues du rock, du jazz, des musiques afro-latines, de l’électro ou des textures psychédéliques, la musique de Morenica dépasse largement le simple assemblage de styles.

Bar éphémère (avec petites gourmandises) ouvert à partir de 17h (jusqu’à 2h du matin maximum). DJ sets pour prolonger chaque soirée dans une atmosphère estivale et festive. .

