Marché aux plantes Face à la maison médicale Segonzac
Marché aux plantes Face à la maison médicale Segonzac vendredi 22 mai 2026.
Segonzac
Marché aux plantes
Face à la maison médicale 1 rue Malastiers Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:30:00
fin : 2026-05-22 17:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Le lycée Claire Champagne organise une vente de plantes
.
Face à la maison médicale 1 rue Malastiers Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 46 11 segonzac@cneap.fr
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English :
Claire Champagne high school organizes a plant sale
L’événement Marché aux plantes Segonzac a été mis à jour le 2026-05-15 par Destination Cognac
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