Marché aux plantes Face à la maison médicale Segonzac

Segonzac

Marché aux plantes

Face à la maison médicale 1 rue Malastiers Segonzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:30:00

fin : 2026-05-22 17:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Le lycée Claire Champagne organise une vente de plantes

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Face à la maison médicale 1 rue Malastiers Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 46 11 segonzac@cneap.fr

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English :

Claire Champagne high school organizes a plant sale

L’événement Marché aux plantes Segonzac a été mis à jour le 2026-05-15 par Destination Cognac