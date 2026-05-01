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Marché aux plantes Face à la maison médicale Segonzac

Marché aux plantes Face à la maison médicale Segonzac vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Face à la maison médicale

Adresse : 1 rue Malastiers

Ville : 16130 Segonzac

Département : Charente

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Segonzac

Marché aux plantes

Face à la maison médicale 1 rue Malastiers Segonzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:30:00
fin : 2026-05-22 17:30:00

Date(s) :
2026-05-22

Le lycée Claire Champagne organise une vente de plantes
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Face à la maison médicale 1 rue Malastiers Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 46 11  segonzac@cneap.fr

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English :

Claire Champagne high school organizes a plant sale

L’événement Marché aux plantes Segonzac a été mis à jour le 2026-05-15 par Destination Cognac

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