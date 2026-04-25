Balade de printemps | Marche à pied rue Aimé Richard Segonzac

Segonzac

Balade de printemps | Marche à pied

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

la balade

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Deux balades et repas au départ de Segonzac à 9h départ de la balade de 10km, à 10h pour la balade de 6km, avec un ravitaillement en milieu de parcours. Après l’effort, le réconfort repas (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) sur réservation.

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rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 42 68 75

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English :

Two walks and meals depart from Segonzac: at 9am for the 10km walk, at 10am for the 6km walk, with refreshments in the middle of the route. After the effort, the comfort meal (aperitif, starter, main course, cheese, dessert) on reservation.

L’événement Balade de printemps | Marche à pied Segonzac a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Cognac