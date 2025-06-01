Boucle de Segonzac Segonzac Dordogne

Boucle de Segonzac Segonzac Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle de Segonzac A pieds Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle de Segonzac Le bourg 24600 Segonzac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10200.0 Tarif :

Jolie balade qui chemine à travers bois sur les chemins de Segonzac. Vous admirerez l’église Notre Dame de la Visitation et les châteaux de Segonzac et de la Martinie .

English : Boucle de Segonzac

Nice walk through the woods on the Segonzac paths. You will admire the church Notre Dame de la Visitation and the castles of Segonzac and Martinie .

Deutsch : Boucle de Segonzac

Ein schöner Spaziergang, der durch den Wald auf den Wegen von Segonzac führt. Sie werden die Kirche Notre Dame de la Visitation und die Schlösser von Segonzac und La Martinie bewundern.

Italiano :

Una bella passeggiata tra i boschi sui sentieri di Segonzac. Potrete ammirare la chiesa di Notre Dame de la Visitation e i castelli di Segonzac e La Martinie.

Español : Boucle de Segonzac

Un bonito paseo por el bosque en los senderos de Segonzac. Podrá admirar la iglesia de Notre Dame de la Visitación y los castillos de Segonzac y La Martinie.

