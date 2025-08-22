Pas à pas en Grande Champagne Segonzac Charente
Pas à pas en Grande Champagne Segonzac Charente vendredi 1 mai 2026.
Pas à pas en Grande Champagne
Pas à pas en Grande Champagne Place de l’eglise 16130 Segonzac Charente Nouvelle-Aquitaine
Découvrez à votre rythme les villages de Ambleville, Angeac-Champagne, Criteuil-La-Magdeleine, Gensac-La-Pallue, Genté, Juillac-Le-Coq, Lignières-Sonneville, St-Fort-sur-le-Né, St-Preuil, Salles d’Angles, Segonzac et Verrières.
+33 5 45 83 40 41
English : Pas à pas en Grande Champagne
Discover at your own pace the villages of Ambleville, Angeac-Champagne, Criteuil-La-Magdeleine, Gensac-La-Pallue, Genté, Juillac-Le-Coq, Lignoeres-Sonneville, St-Fort-sur-le-Ne, St-Preuil , Salles d’Angles, Segonzac and Verrières.
Deutsch :
Entdecken Sie in Ihrem eigenen Tempo die Dörfer Ambleville, Angeac-Champagne, Criteuil-La-Magdeleine, Gensac-La-Pallue, Genté, Juillac-Le-Coq, Lignières-Sonneville, St-Fort-sur-le-Né, St-Preuil, Salles d’Angles, Segonzac und Verrières.
Italiano :
Scoprite al vostro ritmo i villaggi di Ambleville, Angeac-Champagne, Criteuil-La-Magdeleine, Gensac-La-Pallue, Genté, Juillac-Le-Coq, Lignières-Sonneville, St-Fort-sur-le-Né, St-Preuil, Salles d’Angles, Segonzac e Verrières.
Español : Pas à pas en Grande Champagne
Descubra a su ritmo los pueblos de Ambleville, Angeac-Champagne, Criteuil-La-Magdeleine, Gensac-La-Pallue, Genté, Juillac-Le-Coq, Lignières-Sonneville, St-Fort-sur-Ne, St-Preuil, Salles d’Angles, Segonzac y Verrières.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme