Pas à pas en Grande Champagne Segonzac Charente

Pas à pas en Grande Champagne Place de l’eglise 16130 Segonzac Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez à votre rythme les villages de Ambleville, Angeac-Champagne, Criteuil-La-Magdeleine, Gensac-La-Pallue, Genté, Juillac-Le-Coq, Lignières-Sonneville, St-Fort-sur-le-Né, St-Preuil, Salles d’Angles, Segonzac et Verrières.

  +33 5 45 83 40 41

Discover at your own pace the villages of Ambleville, Angeac-Champagne, Criteuil-La-Magdeleine, Gensac-La-Pallue, Genté, Juillac-Le-Coq, Lignoeres-Sonneville, St-Fort-sur-le-Ne, St-Preuil , Salles d’Angles, Segonzac and Verrières.

Entdecken Sie in Ihrem eigenen Tempo die Dörfer Ambleville, Angeac-Champagne, Criteuil-La-Magdeleine, Gensac-La-Pallue, Genté, Juillac-Le-Coq, Lignières-Sonneville, St-Fort-sur-le-Né, St-Preuil, Salles d’Angles, Segonzac und Verrières.

Scoprite al vostro ritmo i villaggi di Ambleville, Angeac-Champagne, Criteuil-La-Magdeleine, Gensac-La-Pallue, Genté, Juillac-Le-Coq, Lignières-Sonneville, St-Fort-sur-le-Né, St-Preuil, Salles d’Angles, Segonzac e Verrières.

Descubra a su ritmo los pueblos de Ambleville, Angeac-Champagne, Criteuil-La-Magdeleine, Gensac-La-Pallue, Genté, Juillac-Le-Coq, Lignières-Sonneville, St-Fort-sur-Ne, St-Preuil, Salles d’Angles, Segonzac y Verrières.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme