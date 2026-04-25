Découverte de mon jardin, La ferme fleurie de Joëlle, Segonzac

Découverte de mon jardin 6 et 7 juin La ferme fleurie de Joëlle Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Déambulation libre dans le jardin, dont la moitié se présente en talus.

La ferme fleurie de Joëlle 3 chemin de la Ferme Fleurie, Chez Bordin, 16130 Segonzac, Charente, Nouvelle-Aquitaine Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 38 27 91 97 Mises en scènes de plantes vivaces ou annuelles, d’arbustes et de buis présentés essentiellement sur des talus. Un bassin avec une cascade agrémente également le jardin.

Superficie : 1 000 m2

Déambulation libre dans le jardin, dont la moitié se présente en talus.

©joelle ravard