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Journées Nationales de l’Agriculture Exploration de la vigne au chai chez Daelly Daelly cognac Segonzac

Journées Nationales de l’Agriculture Exploration de la vigne au chai chez Daelly Daelly cognac Segonzac vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Daelly cognac

Adresse : 14 rue de Gâte Pic

Ville : 16130 Segonzac

Département : Charente

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : 5 5 5 prendre contact pour prix accueil scolaire

Segonzac

Journées Nationales de l’Agriculture Exploration de la vigne au chai chez Daelly

Daelly cognac 14 rue de Gâte Pic Segonzac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

prendre contact pour prix accueil scolaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Explorez le processus de création de l’eau de vie de cognac du vignoble jusqu’au chai en passant par les vendanges et la distillation.
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Daelly cognac 14 rue de Gâte Pic Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 17 82 73  contact@cognac-daelly.fr

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English :

Explore the process of creating cognac eau de vie: from the vineyard to the cellar, through harvesting and distillation.

L’événement Journées Nationales de l’Agriculture Exploration de la vigne au chai chez Daelly Segonzac a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Cognac

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