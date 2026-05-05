Daelly cognac – Exploration de la propriété familiale : De la vigne au chai !, Daelly, Segonzac

Daelly cognac – Exploration de la propriété familiale : De la vigne au chai ! 5 – 7 juin Daelly Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Poussez les portes de notre exploitation viticole et laissez-vous emporter par une expérience unique, placée sous le signe du partage, de la découverte et de l’authenticité. Plus qu’une simple visite, nous vous proposons une véritable immersion au cœur de notre univers, où se rencontrent valeurs humaines, savoir-faire et passion du cognac.

Dès votre arrivée, vous êtes accueillis chaleureusement dans un lieu vivant, dynamique et moderne, pensé pour recevoir petits et grands. Au fil de la visite, explorez les vignes, la distillerie, les chais et les coulisses de notre métier. Chaque étape est une invitation à explorer, comprendre, ressentir et s’émerveiller, pour une découverte sensorielle riche et accessible à tous.

L’expérience se termine autour de la dégustation de nos produits, propice à l’échange et à la convivialité. Dans une ambiance détendue, prenez le temps de poser vos questions et de partager un instant hors du temps. Conçue comme un véritable moment familial, notre exploration est une parenthèse chaleureuse, idéale pour créer des souvenirs et explorer ensemble le monde du cognac autrement.

Le parcours est adapté à tous (prise en compte des plus jeunes: montée dans un tracteur, exploitation-compréhension à partir de jouets-maquettes et de jeux). C’est une expérience familiale de 6 à 99 ans !

Daelly 14 rue de Gâte Pic – Deuville Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=7eb6ae84-0725-4d0b-8fad-6336c8ec1596&culture=fr-FR&idoi=98d69ecb-df8c-4a37-b125-ad01bcf8951c&idPrestation=51cdac1a-aa5e-46d6-a22e-f88326a17625&searchFirstAvailableDates=1 »}]

Exploration de notre propriété viticole, de la vigne au chai. Expérience unique, pour tous les âges. Caroline vous accueille pour un circuit participatif et ludique, pensé avec et pour les enfants. visite famille exploration

C.Moreau – Daelly cognac