Segonzac

Vide grenier & concours de pétanque

Segonzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Vide grenier 1€ le mètre 8€ les 10 mètres

Concours de pétanque 14h30 10 € par doublette

Buvette et grillades sur place

Vide grenier 1€ le mètre 8€ les 10 mètres

Concours de pétanque 14h30 10 € par doublette

Buvette et grillades sur place .

Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 45 09 15

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English : Vide grenier & concours de pétanque

Flea market 1? per metre 8? per 10 metres

Petanque competition 2.30pm 10? per doublette

Refreshments and barbecues on site

L’événement Vide grenier & concours de pétanque Segonzac a été mis à jour le 2026-06-01 par Val de Dronne