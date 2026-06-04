Vide grenier & concours de pétanque Segonzac
Vide grenier & concours de pétanque Segonzac dimanche 5 juillet 2026.
Segonzac
Vide grenier & concours de pétanque
Segonzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Vide grenier 1€ le mètre 8€ les 10 mètres
Concours de pétanque 14h30 10 € par doublette
Buvette et grillades sur place
Vide grenier 1€ le mètre 8€ les 10 mètres
Concours de pétanque 14h30 10 € par doublette
Buvette et grillades sur place .
Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 45 09 15
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English : Vide grenier & concours de pétanque
Flea market 1? per metre 8? per 10 metres
Petanque competition 2.30pm 10? per doublette
Refreshments and barbecues on site
L’événement Vide grenier & concours de pétanque Segonzac a été mis à jour le 2026-06-01 par Val de Dronne
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