Théâtre Feydeau ? On remet ça ! Segonzac vendredi 26 juin 2026.

Segonzac

Théâtre Feydeau ? On remet ça !

Salle des Fêtes Segonzac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

La troupe Segonz’Act vous présente Feydeau ? On remet ça ! , un spectacle réunissant deux comédies en un acte de Georges Feydeau à 20h30 à la salle des fêtes Mais n’te promène donc pas toute nue ! et Hortense a dit “j’m’en fous !” .

Deux pièces courtes et rythmées où les quiproquos, les tensions et les situations absurdes s’enchaînent avec une efficacité redoutable.

Entrée 8 €, plus d’infos et réservations au 06 10 23 55 40. .

Salle des Fêtes Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 23 55 40

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English : Théâtre Feydeau ? On remet ça !

L’événement Théâtre Feydeau ? On remet ça ! Segonzac a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne