Théâtre Feydeau ? On remet ça ! Segonzac
Théâtre Feydeau ? On remet ça ! Segonzac vendredi 26 juin 2026.
Segonzac
Théâtre Feydeau ? On remet ça !
Salle des Fêtes Segonzac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27
La troupe Segonz’Act vous présente Feydeau ? On remet ça ! , un spectacle réunissant deux comédies en un acte de Georges Feydeau à 20h30 à la salle des fêtes Mais n’te promène donc pas toute nue ! et Hortense a dit “j’m’en fous !” .
Deux pièces courtes et rythmées où les quiproquos, les tensions et les situations absurdes s’enchaînent avec une efficacité redoutable.
Entrée 8 €, plus d’infos et réservations au 06 10 23 55 40. .
Salle des Fêtes Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 23 55 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Feydeau ? On remet ça !
L’événement Théâtre Feydeau ? On remet ça ! Segonzac a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne
À voir aussi à Segonzac (Dordogne)
- Racontines | Une image, une histoire Médiathèque Paul Hosteing Segonzac 24 juin 2026
- Tricothe Médiathèque Paul Hosteing Segonzac 26 juin 2026
- Portes Ouvertes au domaine Biard Segonzac 27 juin 2026
- Vide grenier & concours de pétanque Segonzac 5 juillet 2026
- Pochettes estivales Médiathèque Paul Hosteing Segonzac 7 juillet 2026