Portes Ouvertes au domaine Biard Segonzac

Segonzac

Portes Ouvertes au domaine

Biard 1 rue de l’ancien puits Segonzac Charente

Tarif : – – 15 EUR

Entrée, visite, dégustation gratuit ; ateliers payants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Portes ouvertes pour le lancement de notre gin Altalia. Visites gratuites, dégustations et ateliers créatifs

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Biard 1 rue de l’ancien puits Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 41 95 info@cognac-guillon-painturaud.com

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English :

Open House for the launch of our Altalia gin. Free tours, tastings, and creative workshops

L’événement Portes Ouvertes au domaine Segonzac a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Cognac