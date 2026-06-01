Portes Ouvertes au domaine Biard Segonzac
Portes Ouvertes au domaine Biard Segonzac samedi 27 juin 2026.
Segonzac
Portes Ouvertes au domaine
Biard 1 rue de l’ancien puits Segonzac Charente
Tarif : – – 15 EUR
Entrée, visite, dégustation gratuit ; ateliers payants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Portes ouvertes pour le lancement de notre gin Altalia. Visites gratuites, dégustations et ateliers créatifs
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Biard 1 rue de l’ancien puits Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 41 95 info@cognac-guillon-painturaud.com
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English :
Open House for the launch of our Altalia gin. Free tours, tastings, and creative workshops
L’événement Portes Ouvertes au domaine Segonzac a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Cognac
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