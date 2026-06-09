Atelier numérique | Montage vidéo Mashup Médiathèque Paul Hosteing Segonzac
Atelier numérique | Montage vidéo Mashup Médiathèque Paul Hosteing Segonzac mercredi 22 juillet 2026.
Segonzac
Atelier numérique | Montage vidéo Mashup
Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Atelier numérique Montage vidéo Mashup pour les 8-12 ans avec les conseillers numériques de la MD16.
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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23 mediatheque.segonzac16@gmail.com
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English :
Mashup video editing digital workshop for 8-12 year-olds with MD16 digital advisors.
L’événement Atelier numérique | Montage vidéo Mashup Segonzac a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Cognac
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