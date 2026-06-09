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Atelier numérique | Montage vidéo Mashup Médiathèque Paul Hosteing Segonzac

Atelier numérique | Montage vidéo Mashup Médiathèque Paul Hosteing Segonzac mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Paul Hosteing

Adresse : 15 Rue Traversière

Ville : 16130 Segonzac

Département : Charente

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Segonzac

Atelier numérique | Montage vidéo Mashup

Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Atelier numérique Montage vidéo Mashup pour les 8-12 ans avec les conseillers numériques de la MD16.
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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23  mediatheque.segonzac16@gmail.com

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English :

Mashup video editing digital workshop for 8-12 year-olds with MD16 digital advisors.

L’événement Atelier numérique | Montage vidéo Mashup Segonzac a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Cognac

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