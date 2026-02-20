Eclectica festival de musique de Segonzac Words of Sara Segonzac

Eclectica festival de musique de Segonzac Words of Sara

Eglise de Segonzac le 1er août à 20h30.

Words of Sara est un duo franco-américain qui tisse un univers musical délicat, suspendu entre folk, blues et poésie. Mené par Marina Anne Nolles (chant, guitare), accompagnée d’Élodie Longuemart (chant, percussions), le projet met en musique les textes de la poétesse américaine Sara Teasdale (1884–1933).

Les compositions puisent dans un héritage musical transatlantique, à la croisée de l’Europe et de l’Amérique, mêlant influences celtiques, blues, country et folk. Sur scène, Words of Sara invite à une écoute attentive et immersive, offrant un moment suspendu, profondément émotionnel et lumineux.

Bar éphémère (avec petites gourmandises) ouvert à partir de 17h (jusqu’à 2h du matin maximum). DJ sets pour prolonger chaque soirée dans une atmosphère estivale et festive. .

