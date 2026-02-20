Eclectica festival de musique de Segonzac Javotte Segonzac

Eclectica festival de musique de Segonzac Javotte

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Eglise de Segonzac le 25 juillet à 20h30.

Lauréat du Prix du Public du Tremplin Nîmes Métropole Jazz Festival 2023, JAVOTTE s’impose comme l’un des projets les plus singuliers de la jeune scène jazz actuelle.

Sur scène, JAVOTTE déploie un univers chaleureux et légèrement décalé, presque salon , où l’élégance côtoie l’exubérance sonore. Les compositions de Lucie naissent souvent d’élans spontanés — une idée surgie au détour d’un instant du quotidien — puis prennent toute leur ampleur dans le travail collectif du quartet.

Le résultat un jazz ouvert et langoureux, délicieusement vivant, une musique rythmée et lumineuse, une explosion de sonorités portée par une grande finesse instrumentale.

Bar éphémère (avec petites gourmandises) ouvert à partir de 17h (jusqu’à 2h du matin maximum). DJ sets pour prolonger chaque soirée dans une atmosphère estivale et festive. .

42 le Route du Bourg Segonzac 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@eclectica-festival.org

