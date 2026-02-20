Eclectica festival de musique de Segonzac Firelighters Segonzac

Eclectica festival de musique de Segonzac Firelighters

42 le Route du Bourg Segonzac Corrèze

Tarif : 15 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Eglise de Segonzac le 8 août à 20h30.

Firelighters est un groupe résolument tourné vers l’énergie du live et le plaisir du partage. Porté par des grooves puissants et une rythmique généreuse, le projet puise dans les influences funk, soul et musiques actuelles pour créer une musique chaleureuse et fédératrice.

Les morceaux s’appuient sur des lignes rythmiques entraînantes, des mélodies accrocheuses et une dynamique collective qui invite naturellement au mouvement. Sur scène, Firelighters cultive une relation directe avec le public, transformant chaque concert en un moment vivant, spontané et lumineux.

https://www.helloasso.com/associations/eclectica-festival

Bar éphémère (avec petites gourmandises) ouvert à partir de 17h (jusqu’à 2h du matin maximum). DJ sets pour prolonger chaque soirée dans une atmosphère estivale et festive. .

contact@eclectica-festival.org

