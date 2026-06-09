Pochettes estivales Médiathèque Paul Hosteing Segonzac
Pochettes estivales Médiathèque Paul Hosteing Segonzac mardi 7 juillet 2026.
Segonzac
Pochettes estivales
Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-07
Venez récupérer une pochette surprise de livres sélectionnés par les bibliothécaires pour les enfants, adolescents et adultes
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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23 mediatheque.segonzac16@gmail.com
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English :
Come and pick up a surprise pack of books selected by librarians for children, teenagers and adults
L’événement Pochettes estivales Segonzac a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Cognac
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