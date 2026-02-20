Eclectica festival de musique de Segonzac Soirée de clôture Segonzac
Eclectica festival de musique de Segonzac Soirée de clôture
42 le Route du Bourg Segonzac Corrèze
Tarif : – –
2026-08-14
Eglise de Segonzac le 14 août soirée de clôture avec 3 concerts
– 18h COZIK reggae chanson française solaire et engagée, à l’énergie communicative
– 20h STORM (Guilhem Desq & Sébastien Gisbert) grand retour très attendu, après avoir été l’un des concerts les plus plébiscités par le public lors de l’édition 2025 ; programmé comme le concert phare et explosif de la soirée de clôture
– 22h SEQUELL projet électro-live immersif pour prolonger la fête jusque tard dans la nuit programmation à venir
Bar éphémère (avec petites gourmandises) ouvert à partir de 17h (jusqu’à 2h du matin maximum). DJ sets pour prolonger chaque soirée dans une atmosphère estivale et festive.
Spécialement pour la soirée de clôture animations pour enfants, foodtrucks , stands de créateurs et boutiques et surprise à minuit…! .
