Eclectica festival de musique de Segonzac Soirée de clôture Segonzac

Eglise de Segonzac le 14 août soirée de clôture avec 3 concerts

– 18h COZIK reggae chanson française solaire et engagée, à l’énergie communicative

– 20h STORM (Guilhem Desq & Sébastien Gisbert) grand retour très attendu, après avoir été l’un des concerts les plus plébiscités par le public lors de l’édition 2025 ; programmé comme le concert phare et explosif de la soirée de clôture

– 22h SEQUELL projet électro-live immersif pour prolonger la fête jusque tard dans la nuit programmation à venir

Bar éphémère (avec petites gourmandises) ouvert à partir de 17h (jusqu’à 2h du matin maximum). DJ sets pour prolonger chaque soirée dans une atmosphère estivale et festive.

Spécialement pour la soirée de clôture animations pour enfants, foodtrucks , stands de créateurs et boutiques et surprise à minuit…! .

42 le Route du Bourg Segonzac 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@eclectica-festival.org

