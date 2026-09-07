UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Segonzac

Théâtre, Hôtel de ville, Segonzac

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Segonzac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
Place Jean Charbonnel, 19100 Brive-la-Gaillarde
Ville
19310 Segonzac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Théâtre Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel de ville Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Extraits de différentes pièces présentés par le Théâtre de la Grange et ses compagnies membres.

Hôtel de ville Place Jean Charbonnel, 19100 Brive-la-Gaillarde Segonzac 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 92 39 39 Le collège des Doctrinaires abrite désormais l’hôtel de ville. Datant du XVIIe siècle, la construction est en pierres de Gramont avec des éléments architecturaux remarquables : portail surmonté d’un fronton, magnifique escalier en pierre, campanile. Côté place de l’hôtel de ville, l’édifice présente une imposante façade stricte d’inspiration régionale et côté rue Charles Teyssier, on peut voir une cour d’honneur, fermée par une colonnade à chapiteaux en grès de Gramont. La cour est bordée de trois bâtiments à deux étages mansardés.
Extraits de difféentes pièces avec le Théâtre de la Grange et ses compagnies membres

À voir aussi à Segonzac (Corrèze)