JEPM : Atelier « Faire parler les morts : l’archéo-anthropologie » Archives de Nantes Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Archives de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 16:30 – 17:30
Gratuit : oui groupe de 12 personnes à partir de 9 ans En famille, Jeune Public
Dans le cadre de l’exposition « Maternités, archéologie de la figure maternelle » les équipes du Chronographe se déplacent aux Archives de Nantes en écho avec l’exposition des Archives de Nantes « Naître à Nantes ». L’atelier propose de découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie. Il s’agit de comprendre comment l’étude des sépultures peut nous renseigner sur les individus : leur âge, leur taille, leur statut social, leur alimentation mais aussi leurs maladies. Quels sont les éléments à regarder ? Qu’est-ce que les os nous apprennent de ces humains du passé ?
Archives de Nantes Nantes 44000
https://archives.nantes.fr
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