Jérémy Charbonnel Seul tout | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Jérémy Charbonnel Seul tout | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 20:30:00

fin : 2026-11-25 21:45:00

Date(s) :

2026-11-25

Mais où est-ce que ça a merdé ? Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… mais pas que !

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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

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English :

Where did it all go wrong? Jérémy Charbonnel talks about his problems as a single dad fighting to avoid ending up like his father? but that’s not all!

L’événement Jérémy Charbonnel Seul tout | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-24 par Clermont Auvergne Volcans