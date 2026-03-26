Jérémy Charbonnel Seul tout | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Jérémy Charbonnel Seul tout | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand mercredi 25 novembre 2026.
Jérémy Charbonnel Seul tout | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 20:30:00
fin : 2026-11-25 21:45:00
Date(s) :
2026-11-25
Mais où est-ce que ça a merdé ? Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… mais pas que !
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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
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English :
Where did it all go wrong? Jérémy Charbonnel talks about his problems as a single dad fighting to avoid ending up like his father? but that’s not all!
L’événement Jérémy Charbonnel Seul tout | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-24 par Clermont Auvergne Volcans
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