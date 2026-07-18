Jérémy Charbonnel Seul tout Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Jérémy Charbonnel Seul tout

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Mais où est-ce que ça a merdé ? Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… Mais pas que !

Dans ce spectacle authentique et sincère, Jérémy est en quête de réponses pour mieux comprendre sa vie. Mais pour trouver des réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions…

Avec un humour caustique et une touche de tendresse, il transforme ses échecs en leçons de vie, nous montrant qu’il faut parfois tout perdre pour mieux se retrouver.

Un spectacle drôle, touchant, et surprenant !

Placement libre assis.Tout public

22 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

But where did it all go wrong? Jérémy Charbonnel shares his struggles as a single dad fighting not to end up like his father… But that’s not all!

In this authentic and heartfelt show, Jérémy is searching for answers to better understand his life. But to find answers, you first have to ask the right questions…

With caustic humor and a touch of tenderness, he turns his failures into life lessons, showing us that sometimes you have to lose everything to find yourself again.

A funny, touching, and surprising show!

Unreserved seating.

L’événement Jérémy Charbonnel Seul tout Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH